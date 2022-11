Usa-Asean: Biden, “passo fondamentale” nella partnership, inizia “nuova era”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership strategica onnicomprensiva tra gli Stati Uniti e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Aasen) è “un altro passo fondamentale”, “l’inizio di una nuova era” nella cooperazione. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, oggi a Phnom Penh, in occasione del vertice tra le parti, il terzo della sua presidenza. “Sono stato onorato di ospitare il summit alla Casa Bianca a maggio. E ora che siamo di nuovo insieme qui in Cambogia, non vedo l’ora di costruire progressi ancora più solidi”, ha esordito, ringraziando il primo ministro del Paese ospite, che ha chiamato erroneamente “Colombia”, come si legge nella trascrizione della Casa Bianca. “L’Asean è il cuore della strategia indo-pacifica della mia amministrazione”, ha sintetizzato Biden. “Insieme, affronteremo i più grandi problemi del nostro tempo, dal cambiamento climatico alla sicurezza sanitaria; la difesa dalle minacce significative dell’ordine basato sulle regole (…) e la costruzione di un Indo-Pacifico che sia libero e aperto, stabile e prospero, resiliente e sicuro”, ha dichiarato. Biden ha parlato anche di risorse, ricordando che nell’ultimo anno ha annunciato nuove iniziative nell’area Asean per oltre 250 milioni di dollari e che per il 2023 ha richiesto 825 milioni di dollari per l’assistenza al Sud-est asiatico. (Was)