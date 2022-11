Eicma: Salvini, settore moto significa posti di lavoro e Made in Italy nel mondo - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una gioia festeggiare una vittoria tutta Italiana al mondiale di Moto Gp con un pilota e moto italiani in una fiera italiana, la più importante al mondo dl settore, che sta avendo numeri eccezionali, il che significa posti di lavoro. Made in italy nel mondo. Sono ben contento che già ieri si siano superati i numeri dell'anno scorso". Lo ha detto il leader della Lega e ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini al suo arrivo a Eicma in corso a Rho Fiera Milano. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)