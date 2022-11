Difesa: Rauti, riconoscenti a chi ha sacrificato vita per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno del diciannovesimo anniversario del tragico attentato di Nassiriya in cui persero la vita diciannove nostri connazionali, rivolgo il mio più commosso pensiero a tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace che non possiamo e non dobbiamo dimenticare perché il loro sacrificio estremo è l'altissimo tributo di sangue versato dall'Italia per i valori di pace, libertà e democrazia". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti a margine della messa in suffragio di tutti i "Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace" nel giorno dedicato al loro ricordo che si è tenuta nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli al Campidoglio. "Nel giorno del dolore e del ricordo, stringo in un forte abbraccio i loro familiari che continuano a soffrire per la perdita degli affetti più cari. In modo particolare le mamme dei caduti come ha ricordato monsignor Santo Marcianò nel corso dell'omelia. Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle nostre Forze armate che operano all'estero nei teatri operativi con grande professionalità e coraggio, al fianco dei partner internazionali, per portare pace e speranze nelle aree di crisi minacciate dalla guerra e dall'instabilità. La giornata di oggi - conclude - è una ricorrenza solenne e un prezioso momento di riflessione sull'importanza dei valori universali e dei diritti umani che sono inviolabili". (Rin)