Spagna: per partiti indipendentisti riforma reato sedizione "é un passo avanti"

- Per il Blocco nazionalista galiziano (Bng), il Partito nazionalista basco (Pnv) e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), la decisione del governo spagnolo di riformare il reato di sedizione "é un passo avanti". In alcune dichiarazioni rilasciate ai media prima di partecipare a Pontevedra (Galizia) all'evento "La repressione delle identità nazionali", la deputata Olalla Rodil, esponente del Bng, ha detto di "non conoscere il testo con esattezza", ma, ha aggiunto, che ciò che il governo spagnolo sta per formulare è "un'omologazione al resto degli Stati membri dell'Unione Europea". Da parte sua, il portavoce del Pnv al Congresso dei deputati, Aitor Esteban, ha dichiarato che il suo partito "è d'accordo" con questo cambiamento. "Se verrà apportata una modifica, non porremo ostacoli". Tuttavia, Esteban ha chiarito che la questione dell'indipendentismo è di carattere politico e "non sarà mai affrontata attraverso un procedimento penale". Sulla stessa linea, l'ex portavoce di Erc al Congresso, Joan Tardá, ha sostenuto che si tratta di "un passo avanti e nulla più", precisando di parlare "con la chiara consapevolezza di cosa significhi la repressione", dal momento che la segretaria generale di Erc, Marta Rovira, "è in esilio". (Spm)