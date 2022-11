Migranti: Salvini, tutti parlano di "solidarietà europea", vediamo di applicarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Visto che tutti si riempiono la bocca della parola 'solidarietà europea', vediamo di applicarla. Se nel corso di quest'anno fra le decine di migliaia, ormai siamo quasi a 90 mila, di immigrati arrivati in italia la famosa solidarietà europea ne ha collocati 117. Dove sta? Ormai l'hanno detto anche il Papa e il presidente Mattarella, l'Europa batta un colpo. Non può essere tutto sulle spalle di Italia, Spagna, Grecia o di Malta e Cipro. L'Europa è tutta Europa". Lo ha detto il leader della Lega e ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini al suo arrivo a Eicma, in corso a Rho Fiera Milano. (Rem)