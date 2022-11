Russia: Medvedev, non abbiamo ancora utilizzato tutto l'arsenale di mezzi di distruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili mezzi di distruzione, perchè "ogni cosa ha il suo tempo". Lo ha affermato Dmitrij Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, sul proprio canale Telegram, commentando gli sviluppi in Ucraina. La Russia, "per ovvi motivi" chiari "a tutte le persone ragionevoli", non ha ancora utilizzato "il suo intero arsenale di possibili mezzi di distruzione. E non ha colpito tutti i possibili obiettivi nemici situati in aree popolate". "C'è un tempo per tutto", ha aggiunto Medvedev, sottolineando che "solo la più stretta unità, il duro lavoro quotidiano e il morale più alto possono garantire la vittoria del Paese". (Rum)