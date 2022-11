Milano: Questore sospende la licenza al bar "Felix" di Paderno D.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolti dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione di una licenza per 7 giorni per la conduzione del Bar Fenix, in via Vivaldi a Paderno Dugnano (MI). I Carabinieri della Stazione di Paderno Dugnano hanno notificato al titolare dell'esercizio commerciale il provvedimento scaturito da una serie di controlli eseguiti dai militari negli ultimi mesi, che hanno fatto emergere come il locale fosse luogo abituale di aggregazione per soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, che si ritrovano, specie in orario serale e notturno e che recano disturbo ai residenti. (Com)