Serbia: fonti stampa, prezzo dell'elettricità per aziende in aumento da gennaio 2023

- Il prezzo dell'elettricità per le aziende in Serbia aumenterà molto probabilmente di circa 10 euro a partire da gennaio del prossimo anno. Lo riferisce il quotidiano "Vecernje novosti", secondo cui le aziende pagheranno 105 euro al megawattora invece degli attuali 95, mentre per i cittadini il costo sarà di circa 41 euro al MWh, tasse e spese di rete escluse. Il sindacato serbo degli imprenditori ha affermato che l'aumento del prezzo dell'elettricità grava sulle attività, che avranno nuove spese nel 2023 a causa dell'aumento degli stipendi, nonché dei prezzi più elevati delle materie prime principalmente importate. (Seb)