Cambogia-Usa: colloquio tra Hun Sen e Biden, tra i temi Myanmar e base navale di Ream

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi a Phnom Penh il primo ministro della Cambogia e presidente di turno dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), Hun Sen, con cui ha discusso dell’istituzione del partenariato strategico onnicomprensivo Usa-Asean e di altre questioni. Lo riferisce un comunicato della Casa Bianca. In particolare, i due leader hanno parlato della crisi in Myanmar, della risposta dell’Asean e dell’importanza del ruolo della comunità internazionale per sostenere il Consenso in cinque punti. Biden ha anche espresso il suo apprezzamento per la posizione della Cambogia in sede di Nazioni Unite a sostegno dell’Ucraina contro l’aggressione della Russia. (segue) (Was)