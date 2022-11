Cambogia-Usa: colloquio tra Hun Sen e Biden, tra i temi Myanmar e base navale di Ream (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense ha espresso preoccupazione per la situazione della base navale cambogiana di Ream, per via di un presunto accordo segreto con la Cina, e ha sottolineato l’importanza della piena trasparenza sulle attività delle forze armate cinesi nella struttura. Biden ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti nei confronti del popolo cambogiano e delle sue aspirazioni a un Paese più prospero, democratico e indipendente, invocando, in vista delle elezioni del 2023, uno spazio civico e politico aperto. Biden ha anche chiesto il rilascio degli attivisti detenuti con accuse motivate politicamente, tra cui Seng Theary, che ha doppia cittadinanza statunitense-cambogiana. (Was)