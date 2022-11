Spagna: Gamarra (Pp) su riforma sedizione, Sanchez ha mostrato assoluto disprezzo per verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha dimostrato "un assoluto disprezzo per la verità e brama di potere", abrogando il reato di sedizione per dare "benzina" al movimento indipendentista catalano. Lo ha detto la segretaria generale del Partito popolare (Pp), Cuca Gamarra, alla cerimonia di chiusura di un convegno del partito a Medrano (La Rioja). Gamarra ha accusato il premier di aver "mentito" al popolo spagnolo in quanto quando si era candidato alle elezioni generali aveva detto che avrebbe consegnato alla giustizia l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, in fuga in Belgio, oltre a promettere che avrebbe aumentato le pene per il reato di sedizione. Per l'esponente di opposizione "oggi vediamo che ha fatto proprio il contrario" proponendo l'abrogazione del reato di sedizione per "pagare la sua sopravvivenza politica" e "screditando il lavoro della magistratura". (Spm)