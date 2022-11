Ue: Gava su regolamento imballaggi, proposta da modificare, a rischio migliaia di imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma della disciplina Ue degli imballaggi "condivido le forti preoccupazioni di Confindustria e dell'intero sistema industriale italiano interessato: il termine del 30 novembre prossimo va assolutamente spostato. Siamo impegnati presso la Commissione affinché questo accada prima che si avvii il processo legislativo formale. Non possiamo consentire che una filiera d'eccellenza come quella italiana, fatta di centinaia di migliaia di imprese, milioni di posti di lavoro ed investimenti altamente strategici già effettuati ed altri programmati, entri in crisi". Lo sottolinea la viceministra all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava. "Le nostre obiezioni - evidenzia Gava - sono rivolte tanto allo strumento giuridico scelto dalla Ce, il Regolamento, che rischia di limitare fortemente la possibilità delle amministrazioni nazionali di tener conto delle specificità dei propri sistemi industriali, sia al testo che, per come è concepito e per l'impronta fortemente ideologica che restituisce, in totale spregio alla neutralità tecnologica, andrà a danneggiare numerosi comparti cruciali del tessuto economico italiano, ma anche europeo. Settori che, negli ultimi 20 anni, hanno fatto sforzi enormi paradossalmente proprio per adeguarsi alle strategie europee. Basti pensare che oggi il tasso di riciclo degli imballaggi in Italia supera regolarmente le previsioni sfiorando l'84 per cento, agganciando con ben nove anni di anticipo gli obiettivi Ue per il 2030. Per la componente carta siamo addirittura all'86 per cento, un dato superiore alla media europea. Percentuali rese possibili grazie ad un impegno svolto su più fronti, il cui elemento chiave è stato certamente rappresentato dal Conai e dai consorzi indipendenti". (segue) (Rin)