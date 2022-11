Ue: Gava su regolamento imballaggi, proposta da modificare, a rischio migliaia di imprese italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio dal Conai giungono dati allarmanti – evidenzia ancora Gava -: dalla proposta Ue, infatti, sarebbero interessate circa 800mila aziende italiane, per un totale di quasi 7milioni di lavoratori ed un fatturato complessivo di oltre 1,870 miliardi di euro, compreso il comparto agricoltura. Cifre che abbiamo il dovere, oltre che l'urgenza, di tutelare. Ricordo, oltretutto, che il Pnrr ha destinato l'ammontare maggiore di risorse alla Transizione Ecologica, per cui l'Italia ha già previsto ulteriori investimenti e riforme strutturali finalizzate a colmare il divario tra Nord e Sud e a realizzare progetti flagship altamente innovativi. Rimettere in discussione questo modello, ormai consolidato, rischia di vanificare gli sforzi e gli obiettivi raggiunti, andando a creare danni economici rilevanti lungo l'intera filiera, con conseguente compromissione degli obiettivi generali di crescita, spreco di risorse e perdita di posti di lavoro. Per non parlare dell'impatto che si avrebbe sulla sicurezza alimentare e sul fronte ambientale – conclude la viceministro -, con il concreto rischio di indirizzare il mercato in maniera irreversibile in una direzione opposta rispetto alle strategie del tanto ostentato contrasto al cambiamento climatico". (Rin)