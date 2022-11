Roma: controlli movida, una denuncia e diverse sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanzioni e una denuncia durante nella notte di movida a Roma. Dalla serata di ieri e per tutta la notte, i carabinieri del gruppo di Roma, con l’ausilio del Nas di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione generale di reati e fenomeni di degrado nell’ambito della c.d. “Movida” all’interno dell’area storica del quartiere Trastevere, a Ponte Milvio e a San Lorenzo cosi come pianificato in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Bruno Frattasi. Oltre le consuete pattuglie in uniforme sono state impiegate anche pattuglie in borghese, pattuglie con alcol test e sono stati svolti maggiori controlli sull'abuso di alcol e droga. (segue) (Rer)