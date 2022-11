Sociale: assessore Roma, per giornata poveri un caffè con meno fortunati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani domenica 13 novembre, in occasione della sesta giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco, l'assessora alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale Barbara Funari si recherà in via del Mascherone 61 per condividere un caffè con i volontari e gli ospiti dell'organizzazione "i poveri al centro" dalle 9 alle 13. Un invito rivolto ai più poveri e un'occasione per tutti coloro che vogliono conoscere e sostenere i servizi che l'associazione offre ai tanti amici più fragili che bussano alla loro porta. "In questa sesta giornata dei poveri – dichiara l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - voglio ricordare l'appello di estrema attualità lanciato da Papa Francesco: 'la solidarietà è condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Il patrimonio di sicurezza e stabilità raggiunto possa essere condiviso con quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro paese per salvarsi e sopravvivere. Come membri della società civile manteniamo vivo il richiamo ai valori di fratellanza e solidarietà. Ringrazio Papa Francesco che ci pone ancora una volta di fronte ad una riflessione profonda sulle nostre azioni quotidiane e problematiche attuali".(Com)