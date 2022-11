Regno Unito: allarme capo Polizia metropolitana, scioperi "distraggono" agenti da lotta ai criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scioperi nel settore pubblico previsti nel Regno Unito "distraggono" le forze dell'ordine dalla lotta alla criminalità. Lo ha affermato Mark Rowley, commissario capo della Polizia metropolitana di Londra, in un'intervista al quotidiano "The Telegraph" , ha invocato responsabilità di fronte a richieste "insostenibili" per le forze dell'ordine in termini di assistenza a persone vulnerabili durante gli scioperi. Gli agenti, secondo Rowlwy, sono stati costretti a svolgere lavoro sanitario e sociale occupandosi dei pazienti malati di mente e vulnerabili nei pronto soccorso piuttosto che dedicare tempo al contrasto alla criminalità. (Rel)