- La Regione Lazio è pronta ad un accordo con la medicina di base per rivoluzionare i servizi territoriali. "Si è svolto questa mattina l'incontro con i medici di famiglia della Fimmg. Nel Lazio siamo pronti per un accordo che rivoluzionerà i servizi territoriali garantendo una maggiore accessibilità per i cittadini". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)