Nassiriya: Berlusconi, grazie ai nostri soldati, noi non vi dimentichiamo

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Quando mi recai in Iraq, quasi vent'anni fa, dissi ai soldati italiani: 'Siamo orgogliosi di voi, perché siete qui a dimostrare che l'Italia è una nazione capace di portare nel mondo principi di diritto e di civiltà'. Oggi come allora, tutto il nostro Paese rende omaggio ai nostri soldati caduti a Nassiriya e nelle altre missioni internazionali, dove siamo e saremo presenti per esportare i nostri valori di libertà e di pace. A tutti loro dico: grazie, noi non vi dimentichiamo". Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (Rin)