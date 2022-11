Nassiriya: Cangemi (Lega), onore a nostri soldati caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella ricorrenza del 19esimo anniversario della strage di Nassiriya, "voglio rendere onore ai nostri soldati caduti in quello che è il più grave attacco alle nostre forze armate dal dopoguerra. Un pensiero a chi ha pagato il più alto prezzo per il servizio al Paese, alle loro famiglie, e a chi oggi, indossando la divisa con il tricolore, si spende ogni giorno a difesa dei valori della nostra Patria". Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. (Com)