Roma: a fuoco discarica abusiva di Porta Maggiore

- È andata a fuoco intorno alle 18:30 di ieri sera la discarica abusiva di Porta Maggiore a Roma. Le fiamme hanno avvolto parte dei rifiuti che giacciono nel lembo di terreno vicino alle Mura Aureliane. "Abbiamo in questi mesi tante volte segnalato a Municipio, Comune, Ama e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali il degrado e la discarica abusiva di Porta Maggiore", ha scritto su Facebook la consigliera del Municipio Roma I, Federica Festa. "Ecco l'epilogo di stasera - aggiunge - con Linda Meleo e Alessandra Maiorino interverremo insieme ancora perché si diano le risposte che chiedono i residenti e noi con loro". Sul posto è sopraggiunta la polizia locale e i vigili del fuoco. Non sono ancora note le cause dell'incendio.(Rer)