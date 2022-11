Francia: ministra Esteri Colonna, probabile arresto di altri due connazionali in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due cittadini francesi sarebbero stati arrestati in Iran. Lo ha reso noto oggi la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna in un'intervista al quotidiano "Le Parisien", spiegando che il totale dei connazionali nelle prigioni iraniane è salito a sette. "Siamo preoccupati per questi altre due cittadini. Stiamo cercando di controllare le informazioni contraddittorie" a disposizione, ha detto Colonna. L'arresto dei due cittadini francesi era stato reso noto dal quotidiano "Le Figaro" nella giornata di ieri, secondo cui però il fermo sarebbe avvenuto prima dell'inizio delle proteste anti-governative a settembre. (Frp)