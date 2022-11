Asean-Cina: adottate dichiarazioni congiunte su sviluppo sostenibile e sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25mo vertice tra l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e la Cina, ieri a Phnom Penh, in Cambogia, ha prodotto due dichiarazioni congiunte di cooperazione: una sul rafforzamento dello sviluppo sostenibile e una sulla sicurezza alimentare. Con la prima le parti, che nel 2021 hanno istituito una partnership strategica onnicomprensiva, hanno concordato di dare priorità allo sviluppo, approfondire la cooperazione, attuare il piano di ripresa dell’Asean e far avanzare la collaborazione nelle infrastrutture. Nell’ambito della sua Iniziativa globale per lo sviluppo (Gdi), la Cina ha offerto all’Asean un prestito speciale per lo sviluppo comune. È stato confermato il sostegno alle quattro priorità individuate dall’Asean nella regione Indo-Pacifico – cooperazione marittima, connettività, obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e cooperazione pratica – e alla promozione di collaborazioni con la Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri). (segue) (Fim)