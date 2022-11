Asean-Cina: adottate dichiarazioni congiunte su sviluppo sostenibile e sicurezza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampio spazio è stato riservato alla cooperazione sulla Quarta rivoluzione industriale e sulla trasformazione digitale e, più in generale, nella scienza e nella tecnologia. La dichiarazione si sofferma anche sulle tecnologie per la transizione energetica. In ambito commerciale si punterà a rafforzare l’accordo sull’area di libero scambio, ad attuare pienamente il Partenariato economico globale regionale (Rcep) e ad approfondire la cooperazione in materia doganale e di rimozione delle barriere tecniche. Tra i temi anche la sanità – è in preparazione un memorandum d’intesa sulla cooperazione sanitaria – e la gestione dei disastri. (segue) (Fim)