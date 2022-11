Asean-Cina: adottate dichiarazioni congiunte su sviluppo sostenibile e sicurezza alimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, invece, la seconda dichiarazione, sono state adottate alcune misure pratiche, in linea con i quattro pilastri della sicurezza alimentare: disponibilità, accesso, utilizzo e stabilità del cibo. Le parti intendono innanzitutto collaborare per aumentare la produttività delle colture, in particolare di riso, mais e soia, nonché per diversificare l’offerta alimentare. Inoltre, puntano a espandere la capacità di riserve alimentari di emergenza e a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli. Sul fronte dell’accesso al cibo, promuoveranno gli investimenti e le sinergie tra le politiche agricole per migliorare l’ambiente d’impresa, l’intera catena del valore e il reddito degli agricoltori. Un altro obiettivo è ridurre la perdita e lo spreco di cibo. Infine, l’Asean e la Cina lavoreranno insieme per rendere l’agricoltura più adattabile e resiliente ai cambiamenti climatici, allineando i loro piani e promuovendo la riduzione della povertà attraverso lo sviluppo delle industrie locali. (Fim)