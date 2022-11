Milano: arrestato 45enne per spaccio e furto aggravato in Stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 45 anni perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova. Gli agenti della Polfer, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno notato un uomo aggirarsi, con fare sospetto, nell'area biglietteria per cui hanno proceduto alla sua identificazione. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era ricercato per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato, per i quali era stato condannato a espiare lapena di un anno e cinque mesi, oltre alla pena pecuniaria di 9.000 euro di multa. Il cittadino marocchino è stato condotto nel carcere San Vittore di Milano, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (Com)