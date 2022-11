Lombardia 2023: Violi (M5S), Maran scaricato da tutti, comprendiamo sua reazione e andiamo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo la frustrazione politica di Maran. In meno di tre mesi l’assessore prima ha visto sfumare la possibilità di candidarsi in Parlamento, poi, dopo aver girato in lungo e in largo la Lombardia sognando e promuovendo l’alleanza con Calenda e Renzi ha visto il Terzo Polo scaricarlo per candidare Letizia Moratti, infine ancor prima potesse provare a re-inventarsi leder di coalizione noi abbiamo detto no. Comprendiamo quindi la reazione stizzita e andiamo avanti, senza rancore". Sono le parole del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Dario Violi, che commenta la discesa in campo dell'assessore del Comune di Milano alla casa, Piefrancesco Maran, come candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra. "La nostra proposta per la Lombardia parte dall’esigenza di risposte in materia di: sanità, trasporti, ambiente, infrastrutture, lavoro, nell’interesse dei lombardi. Vedremo se qualcuno è interessato a condividere una visione comune, oppure andremo avanti per la nostra strada. Non è gettando un nome al giorno nel calderone che si costruisce un’alternativa alle fallimentari politiche del centrodestra in Lombardia", conclude poi Violi. (Com)