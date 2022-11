© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 12 novembre 2003, la strage di Nassiriya. Un pensiero commosso ai caduti che hanno sacrificato la loro vita onorando il nostro Paese. Profonda gratitudine per i militari al servizio dell'Italia, impegnati nelle missioni internazionali per garantire stabilità, pace e democrazia." Così in un tweet Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia. (Rin)