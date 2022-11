Migranti: "The Telegraph", vicino accordo tra Regno Unito e Francia su controllo della Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito e Francia potrebbero raggiungere la prossima settimana un accordo per intensificare gli sforzi congiunti in materia di contrasto all'immigrazione illegale nella Manica. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph", secondo cui l'intesa, che potrebbe essere conclusa già nella giornata di lunedì, aumenterà in modo significativo il numero di addetti al controllo delle spiagge rispetto ai 200 funzionari e volontari francesi che operano sulla Manica. La Francia accetterà inoltre la presenza di un centro di controllo congiunto in cui stazioneranno i funzionari britannici dell'immigrazione, secondo il quotidiano. Venerdì, il ministro degli Esteri britannico James Cleverly e la controparte francese Catherine Colonna hanno rilasciato una dichiarazione sottolineando "l'urgenza di affrontare tutte le forme di immigrazione illegale". (Rel)