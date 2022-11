Nassiriya: Gasparri (FI), onorare memoria caduti e sostenere concretamente forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel giorno in cui rendiamo onore ai martiri di Nassiriya, caduti per la legalità e la pace nel mondo, dobbiamo essere consapevoli che delle forze armate e del popolo in divisa ci dovremo occupare anche nel momento in cui decideremo gli stanziamenti della legge di stabilità". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Per dare un senso concreto al ricordo di chi non c'è più, oltre all’abbraccio a tutti i loro familiari, dobbiamo dare sostegno alle forze armate. Su questo - prosegue - attendiamo alla prova con fiducia e speranza, un nuovo governo, di certo attento ai valori della sicurezza, della legalità, della tutela delle forze armate. Ci vogliono interventi concreti per la previdenza, per i trattamenti economici, per chi in patria e all'estero rischia la propria vita per garantire le vite di tutti noi. Questa è la riflessione attiva e propositiva che può rappresentare il modo migliore per onorare la memoria dei caduti di Nassiriya, che noi non abbiamo mai dimenticato e che abbiamo onorato ogni giorno con il nostro impegno per l'Italia, per le istituzioni, per il popolo in divisa”. (Rin)