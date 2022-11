Lombardia 2023: Maran (Pd), elettori terzo polo mi voterebbero, possibile coalizione più ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non credo ai ticket, spero ci sia la possibilità di confrontarsi e giungere a una coalizione più ampia con il terzo polo, e ho una certezza: nessun elettore del terzo polo si sentirebbe a disagio a votare per me". Lo ha affermato questa mattina l'assessore comunale alla casa e candidato alle primarie per le regionali del prossimo anno, Piefrancesco Maran, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla possibilità che Letizia Moratti possa essere un ticket per la vicepresidenza. (Rem)