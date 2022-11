Lombardia 2023: Maran (Pd), apprezzo gesto Moratti, ma non può diventare candidato di coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezzo molto i contenuti con cui Letizia Moratti si è staccata dalla Giunta regionale che evidentemente ha avuto una svolta di destra estrema che non permettee anche a una persona di destra moderata come lei di essere lì dentro. Lo apprezzo e ne riconosco il valore politico, ma non penso che la conseguenza possa essere che, uscendo da una Giunta di centrodestra, dieci giorni dopo si possa pensare di diventare candidato di una coalizione alternativa". Lo ha affermato questa mattina l'assessore comunale alla casa e candidato alle primarie per le regionali del prossimo anno, Piefrancesco Maran, commentando la scelta di Letizia Moratti di schierarsi con il Terzo Polo in vista delle elezioni regionali. "Questa per me è una cosa che sarebbe irragionevole e inspiegabile agli elettori", ha concluso. (Rem)