Cambogia-India: firmati documenti di cooperazione su cultura, ambiente e sanità

- Il primo ministro cambogiano, Hun Sen, ha avuto oggi a Phnom Penh un incontro bilaterale col vicepresidente indiano, Jagdeep Dhankhar, a margine del vertice tra l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e l’India. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri della Cambogia. I due leader, si legge nella nota, hanno discusso del rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e assistito alla firma di quattro documenti di cooperazione, di cui un accordo e tre protocolli d’intesa. L’accordo ha per oggetto un finanziamento indiano per la conservazione dei dipinti della pagoda di Wat Raja Bo a Siem Reap. Un memorandum d’intesa impegna alla collaborazione gli Istituti di tecnologia dei due Paesi in materia di digitalizzazione del patrimonio culturale. Un altro è stato sottoscritto dai rispettivi ministeri dell’Ambiente, che si sono impegnati a cooperare per la preservazione della biodiversità e della fauna sostenibile. Il terzo è stato siglato dai ministeri della Sanità. (segue) (Fim)