Milano: domani a Palazzo Marino convegno sulla "Repubblica digitale"

- Far conoscere e rendere utilizzabili da tutti i nuovi servizi a disposizione dei cittadini e delle cittadine milanesi grazie alla trasformazione digitale. È l'obiettivo che l'Amministrazione comunale presenterà al convegno "Repubblica Digitale: competenze e strumenti per una cittadinanza consapevole", in programma domani, domenica 14 novembre, in Sala Alessi a Palazzo Marino alle ore 16 nell'ambito della Milano Digital Week 2022. "Alla luce dei profondi cambiamenti che la pandemia ha comportato e dell'accelerazione impressa alle innovazioni tecnologiche – spiega l'assessora ai Servizi Civici e generali, Gaia Romani – stiamo cercando di conciliare prossimità e capillarità dei servizi per le persone più fragili e insieme lavorando per migliorare e ampliare gli strumenti digitali a nostra disposizione. I servizi anagrafici e di Stato Civile sono in continua evoluzione e questo comporta una trasformazione nel rapporto dell'Amministrazione con i cittadini e le cittadine". (segue) (Com)