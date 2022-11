Milano: domani a Palazzo Marino convegno sulla "Repubblica digitale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fare il punto sui nuovi servizi e su quelli in fase di sviluppo, con Gaia Romani, saranno Guido Arnone, direttore della Direzione innovazione tecnologica e digitale del Comune di Milano, Luca Curioni, direttore della direzione specialistica Citizen Experience, Fabio Mancuso, direttore dell'area servizi al cittadino, Giulia Pastorella, presidente della Commissione consiliare servizi civici, rapporti con i municipi e digitalizzazione, Nello Iacono, coordinatore di Repubblica digitale con la moderazione di Layla Pavone, coordinatrice del board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano. A lato del convegno, in Sala Arazzi, dalle 16 alle 18 saranno allestiti due desk che offriranno la possibilità, a chi si prenoterà (info@migliorattivamente.org) di attivare gratuitamente il proprio Spid, l'identità digitale che permette di accedere in sicurezza ai servizi digitali del Comune. Fra questi, il Fascicolo del Cittadino, che compie cinque anni: lanciato nell'aprile 2017, due anni prima della sperimentazione Beta test dell'App IO alla Milano Digital Week del 2019, oggi conta più di 240mila visite ogni mese sul sito del Comune e la sua App è stata già scaricata da 436mila cittadini, in progressiva crescita con 20mila nuovi utilizzatori ogni mese. (Com)