Lombardia 2023: Maran, Pd riparta da zero, pronto per correre alle primarie

- È chiaro che il Partito Democratico debba ripartire da zero il prima possibile. Sono pronto a correre alle primarie. La mia storia politica dice che non si viene cooptati per incarichi di questo tipo, ma si viene scelti dai cittadini e io vorrei essere il candidato in quanto scelto dai cittadini lombardi". Lo ha affermato questa mattina l'assessore comunale alla casa e candidato alle primarie per le regionali del prossimo anno, Piefrancesco Maran, durante una conferenza che si è svolta al teatro Franco Parenti. "A oggi non ho visto proposte in campo e credo che sia importante sapere che anche il centrosinistra ha una proposta per provare a vincere. Sappiano Attilio Fontana e Letizia Moratti che da oggi è in campo anche il centrosinistra. Noi oggi partiamo, vediamo quale sarà la formula che ci dirà la coalizione per individuare il candidato", ha aggiunto Maran.(Rem)