Lombardia 2023: Maran (Pd), non pretendi di essere unico candidato, ma da oggi il centrosinistra ne ha uno

- "È fantastico se nascono anche soluzioni alternative, non pretendo di essere l'unica possibilità del centrosinistra, ma da oggi il centrosinistra ha una possibilità seria che è anche generazionalmente diversa dal resto dei candidati avversari". Lo ha detto questa mattina l'assessore comunale alla casa e candidato alle primarie per le regionali del prossimo anno, Piefrancesco Maran, durante una conferenza al teatro Franco Parenti di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto un parere su una possibile candidatura dell'eurodeputato dem Piefrancesco Majorino alle primarie. "Oggi la Lombardia ha bisogno di un futuro, un futuro che indubbiamente Attilio Fontana non può garantire. Sono abbastanza ottimista che magari il colpaccio riusciamo a farlo", ha poi concluso Maran. (Rem)