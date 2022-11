Imprese: Roscio (Intesa Sanpaolo), puntare su sistema di garanzie a mercato di lungo termine per uscita graduale dai meccanismi emergenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Salgono a 35 miliardi di euro gli interventi che Intesa Sanpaolo ha varato a favore di imprese, anche di piccolissime dimensioni, e delle famiglie per sostenere i maggiori costi legati agli aumenti energetici e alla spesa quotidiana, confermando così il nostro ruolo di riferimento per l’economia reale. A questi si aggiungono anche i 5 miliardi di euro per il rilancio di Zes e Zls". Lo ha dichiarato Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, a margine del Forum Piccola Industria di Confindustria tenutosi oggi a Mogliano Veneto (Tv). "Oltre alle misure per fronteggiare la crisi, dobbiamo favorire la crescita delle nostre imprese che passa sicuramente dalla transizione sostenibile con investimenti che puntino sempre di più all’indipendenza energetica. E da questo punto di vista - ha evidenziato - è importante avere un sistema di garanzie più ampio, a mercato, che consenta una uscita graduale dai meccanismi emergenziali e che permetta alle imprese di investire con erogazioni di lunga durata fino a 20 anni. Un’attenzione particolare riteniamo debba essere riservata alle Comunità energetiche rinnovabili, in quanto possono rappresentare uno strumento, di valenza anche sociale, per mettere a disposizione energia pulita a chi non può produrla, in una logica di valorizzazione del territorio e della filiera.” (Rin)