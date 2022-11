Nassiriya: Milani (Fd'I), sacrificio dei nostri militari per onorare italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricordiamo e onoriamo con una corona di alloro una delle pagine più tristi della storia al monumento dei caduti di Nassiriya. I 19 militari italiani caduti in Iraq il 12 novembre 2003 mentre svolgevano una missione internazionale dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti". Lo dichiara in una nota il coordinatore di Fd'I Roma e deputato Massimo Milani. "E lo facciamo non a caso con anche con una delegazione di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fd'I. Vogliamo ricordare il valore e il sacrificio dei nostri militari che hanno perso la vita in quella tragica giornata per l'onore dell'Italia e del suo ruolo nel contesto internazionale. Un sacrificio che non dimenticheremo mai. Se l'Italia è una grande nazione lo è anche per merito dei nostri soldati impegnati all'estero nelle missioni di pace ed umanitarie", conclude Milani. (Com)