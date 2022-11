Spagna: Illa (Psc), riforma reato di sedizione è "giusta e coraggiosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del reato di sedizione annunciata dal presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez è una decisione "giusta e coraggiosa". Lo ha affermato il segretario del Partito socialista di Catalogna, Illa ha spiegato che l'abrogazione del reato di sedizione non implica alcuna depenalizzazione, dal momento che il reato di ribellione è tuttora in vigore, così come altri meccanismi come l'articolo 155. La riforma sostituirà il reato di sedizione con quello di disordine pubblico aggravato e ridurrà le pene massime da 15 a 5 anni di carcere.(Spm)