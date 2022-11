Roma: controlli per sicurezza stradale, 458 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte a Roma 458 sanzioni per violazione del codice della strada. Nel piano dei controlli sulla sicurezza stradale, predisposto dal Comando Generale della Polizia di Roma Capitale, volto ad incrementare le verifiche sul rispetto del codice della strada , in particolar modo dei limiti di velocità sulle principali strade della Capitale, nella sola notte passata le pattuglie hanno effettuato oltre 3.000 accertamenti. In totale sono state elevate 458 sanzioni, delle quali 380 per superamento dei limiti di velocità. Più di 40 le persone scorte alla guida con un tasso alcolemico non conforme ai limiti consentiti, aspetto che ha comportato il relativo ritiro delle patenti e denunce per alcuni conducenti. (segue) (Rer)