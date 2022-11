Civitavecchia: uomo in bici investito da un'auto, è in gravi condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 31 anni è stato investito da un'auto, mente in bicicletta stava percorrendo via Aurelia Sud, nel Comune di Civitavecchia. Il fatto è avvenuto questa notte. La persona alla guida non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita via. Il 31enne, invece, è stato trasportato all'ospedale Gemelli di Roma con l'elisoccorso in codice rosso ed è in gravi condizioni. Sono in corso le indagini dei carabinieri per rintracciare il pirata della strada. (Rer)