Vaticano: Papa agli insegnanti cattolici, no alle colonizzazioni ideologiche

- "State attenti alle colonizzazioni ideologiche". Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Udienza nel Palazzo Apostolico, i partecipanti all'Assemblea Generale dell'Unione Mondiale degli Insegnanti Cattolici. "Una cosa è stare con la cultura del momento, parlare la lingua del momento, un'altra cosa è lasciarsi colonizzare ideologicamente – ha osservato il Santo Padre - per favore: state attenti a insegnare agli insegnanti a discernere cos'è una novità che fa crescere e cos'è una ideologizzazione, una colonizzazione ideologica. Oggi le colonizzazioni ideologiche distruggono la personalità umana e quando entrano nell'educazione fanno delle stragi". Il Pontefice ha poi invitato i presenti a farsi promotori per il rilancio del Patto globale dell'Educazione: "Come sapete, questa iniziativa, che ha avuto l'adesione di molte istituzioni educative, si propone 'di unire gli sforzi in un'ampia alleanza educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un'umanità più fraterna'. Confido nel vostro impegno per coinvolgere gli insegnanti aderenti all'Umec in questo progetto". (Civ)