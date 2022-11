Asean-Usa: istituita partnership strategica onnicomprensiva, aperte nuove aree di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e gli Stati Uniti hanno deciso di istituire una partnership strategica onnicomprensiva, a 45 anni dall’avvio della relazione di dialogo, e di “aprire nuove aree di cooperazione vitali per la prosperità e la sicurezza”. Le parti hanno annunciato l’elevazione della partnership con una dichiarazione congiunta pubblicata al termine dell’odierno vertice Asean-Usa a Phnom Penh, in Cambogia, presidente di turno dell’Associazione, di cui fanno sono membri anche Brunei, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. Il documento adottato conferma il sostegno a un’architettura regionale incentrata sull’Asean “aperta, trasparente, resiliente, inclusiva e basata sulle regole”. Il partenariato strategico globale focalizzato sull’Indo-Pacifico intende innanzitutto “promuovere la cooperazione marittima attraverso meccanismi guidati dall’Asean sostenendo la libertà di navigazione e di sorvolo, la risoluzione pacifica delle controversie in conformità con i principi del diritto internazionale universalmente riconosciuti”. (segue) (Was)