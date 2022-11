Lombardia 2023: Bussolati (Pd), con Maran oggi parte nostra sfida a Fontana e Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierfrancesco Maran "ha portato avanti contenuti e metodo molto chiari". "La nostra sfida è contro Fontana e Moratti e parte oggi dopo un percorso di grande coerenza avviato dal giorno dopo le elezioni politiche pensando, come ha detto Maran, in modo molto chiaro a lanciare questa sfida nei tempi e nei modi più partecipati". Lo ha affermato oggi il consigliere regionale del Partito Democratico Pietro Bussolati, a margine della conferenza stampa durante la quale l'assessore comunale alla casa Pierfrancesco Maran si è candidato alle primarie per le elezioni regionali del 2023. "Mi sembra che - ha aggiunto Bussolati -, se si dovesse votare la prima o la seconda di febbraio come è molto probabile con la Regione Lazio, non ci sia tempo da perdere e si debba procedere nel più breve tempo possibile", "Questi continui ritardi non fanno il bene di chi vuole battere Fontana e Moratti", ha poi concluso Bussolati. (Rem)