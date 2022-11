Russia: Medvedev, Mosca combatte da sola contro la Nato e l'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta combattendo da sola contro la Nato e il mondo occidentale, e qualsiasi parallelismo con il passato è sbagliato, "tranne per il fatto che sappiamo come distruggere il nemico". Lo ha affermato Dmitrij Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, sul proprio canale Telegram. L'ex presidente ha poi evidenziato come al giorno d'oggi sia la Russia a dare forma ad un futuro ordine mondiale equo, e non l'Occidente. (Rum)