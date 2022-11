Lombardia 2023: Peluffo (Pd), abbandonare coalizione è scelta contraria a quanto deciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se qualcuno pensa che la strada della coalizione sia da abbandonare per una corsa solitaria del Pd si pone in netta contraddizione con quello deciso insieme. Se Maran vuole le primarie a prescindere dalla coalizione, gli chiedo di confrontarsi negli organismi dirigenti e collegiali dove lo abbiamo deciso insieme". Lo afferma in una nota a commento della candidatura a presidente di Regione Lombardia dell'assessore comunale Pierfrancesco Maran, il segretario regionale del Partito Democratico Vinicio Peluffo. "Dopo aver sondato alcune personalità, abbiamo proposto come soluzione per accelerare i tempi il metodo delle primarie di coalizione, ma ieri sera nella riunione delle forze civiche e politiche di centrosinistra non è stato ancora raggiunto un accordo in tal senso" ha poi aggiunto Peluffo. "Oggi abbiamo la grande occasione di battere la destra. Tutte le persone che vogliono contribuire al progetto devono mettersi nell'ottica di farlo insieme a tutti quelli che ci stanno per vincere" ha concluso il segretario regionale dem. (Rem)