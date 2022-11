Turchia-Russia: Erdogan, nei prossimi giorni previsto colloquio con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prevede di tenere colloqui con l'omologo russo Vladimir Putin nei prossimi due o tre giorni. Lo ha affermato oggi lo stesso Erdogan, parlando ai giornalisti sull'aereo al ritorno dalla visita in Uzbekistan. "Avrò l'opportunità di parlare con lui di ciò che pensa, di quali passi farà" la Russia, in particolare riguardo l'Ucraina "per trasformare questo processo, cioè il dialogo per la pace", ha detto Erdogan. Il presidente turco ha aggiunto di ritenere opportuno che Putin partecipi al vertice del G20 di Bali, in Indonesia. "Per quanto riguarda la sua decisione di non partecipare al vertice, Putin si è ovviamente consultato con i suoi collaboratori e alla fine ha preso una decisione del genere. Sarebbe irrispettoso per lui e il suo team valutare questo problema", ha osservato Erdogan. (Tua)