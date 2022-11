Nassiriya: Craxi (FI), strage lacerò il cuore dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "19 anni fa la strage di Nassiriya lacerò il cuore dell'Italia, che pianse i suoi eroi militari vittime della barbarie terroristica. Oggi, con lo stesso animo colmo di riconoscenza, rivolgo un pensiero commosso a quei martiri della libertà, e a tutte le donne e agli uomini in divisa che in nome della pace, della solidarietà verso i popoli e del rispetto per i diritti umani, tengono alto il vessillo della nostra Nazione". Lo sottolinea Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. (Rin)