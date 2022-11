Haiti: riprende distribuzione carburante, undici milioni di litri attesi sul mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende oggi ad Haiti la distribuzione di carburanti nelle stazioni di servizio, annunciata dal ministero del Commercio e dell’industria (Mci). A circa tre mesi dalla chiusura delle stazioni di servizio per carenza di offerta, dovrebbero essere resi disponibili sul mercato più di tre milioni di galloni (oltre undici milioni di litri) di carburanti secondo l’Associazione nazionale dei distributori di prodotti petroliferi (Anadipp). Il ministero ha assicurato che “saranno presi tutti gli accorgimenti dalle autorità a sostegno degli operatori del settore, oltre che dei consumatori, in vista di una disciplinata distribuzione della benzina nell’interesse dell’intera popolazione”. L’annuncio segue lo sblocco del terminal di Varreux, in cui è stoccato il 70 per cento dei prodotti petroliferi di Haiti, rimasto per quasi due mesi sotto il controllo delle gang armate riunite nel collettivo G-9. (segue) (Mec)