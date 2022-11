Haiti: riprende distribuzione carburante, undici milioni di litri attesi sul mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 6 novembre il leader del G-9, Jimmy Cherizier, conosciuto anche come “Barbecue”, ha annunciato la fine dell’occupazione del terminal, confermando l’annuncio fatto dalla Polizia nazionale, che il 3 novembre scorso ha dichiarato di avere ripreso il controllo della struttura, rimasta per quasi due mesi sotto il controllo delle gang. “Chiediamo a tutti i camionisti e a tutte le persone coinvolte di garantire che il carburante lasci il terminal e venga consegnato alle stazioni. Autisti e dipendenti del terminal possono entrare nell'area senza timore”, ha detto Cherizier in un video pubblicato sui social network. (segue) (Mec)